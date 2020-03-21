Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!

Oyuncu Hayal Köseoğlu, kasım ayından bu yana kendi gibi oyuncu olan Caner Şahin ile aşk yaşıyordu. İkilinin iki ay önce ayrılık haberleri çıkmış, ünlü çift paylaşımlarıyla iddiaları yalanlamıştı. Köseoğlu - Şahin çiftiyle ilgili yine benzer iddialar ortaya atıldı. Haberler çıkar çıkmaz Hayal Köseoğlu sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yine yalanladı.