Oyuncu Hayal Köseoğlu, kasım ayından bu yana kendi gibi oyuncu olan Caner Şahin ile aşk yaşıyordu. İkilinin iki ay önce ayrılık haberleri çıkmış, ünlü çift paylaşımlarıyla iddiaları yalanlamıştı. Köseoğlu - Şahin çiftiyle ilgili yine benzer iddialar ortaya atıldı. Haberler çıkar çıkmaz Hayal Köseoğlu sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yine yalanladı.
Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!
Hayal Köseoğlu ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.
21.03.2020 15:20 Magazin