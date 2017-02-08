Ayşe Ersayın hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Ayşe Ersayın kalp krizi sonucunca hayatını kaybetti.

Yaşam - 08 Şubat 2017 12:26
Ayşe Ersayın hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın hayatını kaybetti. Ersay'ın dün akşam saatlerinde Ajda Pekkan'ın evinde kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre mart ayında kalp kapakçığından ameliyat olacak olan Ayşe Ersayın bu süreçte yakın dostu Ajde Pekkan'ın evinde kalıyordu.

Ayşe Ersay'ın vefat haberi müzik dünyasını yasa boğdu.
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Bağlantılar: Ayşe Ersayın, vefat

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