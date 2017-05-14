Ayşe Hatun Önal'dan 24 saat kararı!

Ayşe Hatun Önal, çok radikal bir karar aldı. Önal, haftada bir gün telefonunu kapalı tutacak.

Magazin - 15 Mayıs 2017 03:00
Ayşe Hatun Önal'dan 24 saat kararı!
Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, dijital detoks uygulama kararı aldı. Sanatçı, haftanın bir günü 24 saat boyunca telefonunu kapalı tutuyor, internetten uzak duruyor.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, aşırı telefon trafiğinden strese girince bir arkadaşının tavsiyesiyle telefon detoksu yapmaya karar verdi.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUYOR
Önal artık haftanın bir günü 24 saat boyunca telefonunu kapalı tutuyor. O gün internete girmiyor ve kesinlikle sosyal medya hesaplarından uzak duruyor. Önal’ın yakın çevresine, “Uzun süredir sosyal medyanın olumsuz etkilerinin farkındaydım. Bir gün de olsa kendimi zaman ayırmak iyi hissettiriyor” dediği öğrenildi.

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