Ayşe Hatun Önal'ın 'Olaylı' geccesi!

Magazin - 24 Nisan 2017 08:56

"Olay" şarkısıyla gündemde olan Ayşe Hatun Önal önceki gecce sabaha karşı 04:30'da Ortaköy trafiğini ve Arnavutköy Karakolu'nu birbirine kattı. Ayşe cipiyle seyir halindeyken polisin rutin kontrolüne takıldı. Alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin ısrarı sonucu üflediğinde 167 promil alkollü çıktı. (Yasal sınr 50 promil.)Ehliyetine 6 aylığına el konuldu, 876 TL ceza kesildi. Ayşe bu arada fotoğraf çeken muhabirlere "Siz nereden çıktınız, s... gidin" diye bağırdı. Polis "sakin olun" dedi. 100 promil üstü çıktığı için yasa gereği karakola davet edilen Ayşe kendi aracıyla gitmek istedi. Polis "Araba kullanmanıza izin veremem" diye uyardı. Bunun üzerine polis aracına binen Ayşe Hatun Önal gittiği Arnavutköy Karakolu'nda da gerginlik çıkardı. Ceza kesen polisi, gazetecileri çağırmakla suçladı. Avukatını karakola çağırdı. 05:30'da çıkarken polislere "Gazetecileri uyarın, beni çekmesinler" dedi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: