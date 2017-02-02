Ayşe Kulin ve 30 yıllık edebiyat yolculuğu...

Kültür-Sanat - 02 Şubat 2017 14:41

Feyziye Mektepleri Vakfı, 2014 yılından bu yana düzenlediği Kültür Konferansları serisinde, Türkiye’nin en önemli yazarlardan biri olan Ayşe Kulin’i dinleyicilerle buluşturdu. Kulin, Nişantaşı Kampüsü Muvaffak Benderli Salonu’nda gerçekleştirdiği konferansta son kitabından yola çıkarak edebiyat serüvenini izleyicilerle paylaştı.Ayşe Kulin, yoğun ilgi gören konferansta, Türk toplumunda kadın olmanın zorluklarını kariyerinin ilk yıllarında kendisinin de yaşadığını ve bir yazar olarak kabul görmek adına üstesinden geldiği sorunları da aktardı. Haldun Taner Öykü Ödülü ile yazarlık yolunun açıldığını söyleyen Kulin, ödüllere ve okur kitlesi tarafından gösterilen ilgiye rağmen uzun süre gerek edebiyat, gerekse kitaplarında hayatlarına değindiği farklı kitlelerden eleştiriler aldığını belirtti. Türkiye’de Batı kültürüyle yetiştiğini ve uzun süre Batı hayranı olduğunu itiraf eden Kulin, ‘Sevdalinka’ kitabını yazarken, Bosna’da yaşanan savaşın gerçekleriyle yüzleştiğini ve bu hayranlığının hayal kırıklığına dönüştüğünü söyledi.Edebiyatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta Ayşe Kulin, her edebiyatçının yazma serüveninin eteğindeki taşları dökme gayesinden çıktığına vurgu yaptı. Son eseri ‘’Kanadı Kırık Kuşlar’’ romanında 1930’larda Hitler’in kürsülerinden kovduğu ve zamanın hükümetinin Türkiye’ye davet ettiği Alman profesörlerden birinin hikayesine yer veren Kulin, yazarların farkındalık yaratmak zorunda olduğuna inandığını ve kitaplarını yazarken bu sorumluluğu hissettiğini dinleyicilerle paylaştı.