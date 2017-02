Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!

Magazin - 08 Şubat 2017 12:00

Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!

Serkan Uçar'dan Ece Erken'e şaşırtan teklif

Ayşe Özyılmazel'in "Adamı kafeslemek için çocuk doğurmalar... 'Herkesin çocuğu oldu, benim niye yok?' hırsıyla hamile kalmalar..." sözlerine Ece Erken'in cevabı ağır oldu. "Kadın kadının düşmanıdır" sözünü paylaşan Erken, "Ölüm döşeğinde olan bir kadına acımadan düğün dernek yaptın" dedi.Kim alınırsa alınırsın, kim ne derse desin, fikrim sabit; anne- baba olmak için ehliyet alınmalı ve herkes anne-baba olmamalı. Ortalık dengesiz, çaresiz, onay peşinde koşan, kalbi kırık olduğundan önüne geleni kıran, yıkıp döken, saldırgan, manyak, oradan oraya savrulan insanlarla doluysa eğer, sorumlusu anne-babalardır. Anne gibi anne, baba gibi baba olmayı beceremeyenler, gerçekten yürek dolusu sevgiyi çocuklarına veremeyenler, perişan ediyor geleceğimizi. 'Çocuktur büyür işte, çocuktur anlamaz' mantığı yakıyor çocukları. 'Yemeğini veriyoruz, bakıyoruz, okula yolluyoruz ya yetmez mi?' anlayışı darmaduman ediyor minicik kalpleri.Çünkü çocuk biliyor her şeyi, fark ediyor. Fark ediyor da susuyor. Sonra bütün ömrü boyunca yanlış seçimler yapıyor, bedel ödüyor. Sevgisizliğin, ilgisizliğin, vazgeçilmişliğin, yıpranmışlığın, sahip çıkılmamışlığın, yarı yolda bırakılmışlığın, kucaksızlığın bedelini.Dün magazin gazetelerindeydi haber... Ece Erken ve bitmek bilmeyen eski eş kavgası şu boyuta varmış: Nafaka ödemeyen baba Serkan Uçar, "Baba gibi hissetmediğim için nafaka ödemek istemiyorum, Ece çocuğa soyadını versin" demiş. Yani diyor ki, 'Behlül kaçar, benden buraya kadar!' Sırf Ece Erken ile olan kavgasından dolayı küçücük çocuğu harcayıp babasız bırakıyor ve bu umrunda bile değil! O çocuk büyüyünce ne düşünecek? Babasının onu istemediğini, sevmediğini, terk ettiğini ve kendisinin yetersiz olduğunu düşünecek elbette. Ne acılar çekecek ve kim bilir o acıları kimlerden çıkaracak... Kadınlara da birkaç çift lafım olacak elbette.Adamı kafeslemek için çocuk doğurmalar... 'Herkesin çocuğu oldu, benim niye yok?' hırsıyla hamile kalmalar... Çocuk istemeyen adamları numaralar çekerek baba yapmalar... Karşındakini tanımadan çocuk sahibi olmalar...Bunlar da hep kadınların suçu. Hırslı kadınlar, kararsız ve neyi niçin yaptığını bilmeyen erkekler... Sonuç:Sevgisiz, saygısız, temelsiz evlilikler ve gönülsüz ebeveynler. Sonuç; yıkık dökük çocuklar. Bravo!Bir saniye bile olsa düşünün bari, 'kendime edeceğimi ettim, bari küçücük çocuğa etmeyeyim' diye. Bir saniye bile olsa vicdana gelin bari...Seni ilk kez dikkate alıp cevap veriyorum Ayşe Özyılmazel.. Hayatta bazı insanlar ve bazı evlilikler vardır, hesap yapmadan yaptığın, parasına bakmadığın hatta kendi evini açtığın! Senin gibi derin derin düşünmeden, aniden aşık oldum sanırsın evlenirsin ve pat çocuğun olur, çok geç değil hamilelik döneminde şiddet görürsün ve adamın adamcık olduğunu anlarsın sonra toplumsal baskıdan o an boşanamazsın ve devam edersin ettiği yere kadar. Ama etmez biter.Elinde çocuğunla kalmışsındır ve n'aparsın biliyor musun? Canını dişine takarsın, sosyal hayatını bile unutursun evladına her annenin baktığından iki katı bakmak için özen gösterirsin, hele bir de arkanda dağ gibi ailen varsa değme keyfine...Sosyal, huzurlu, mutlu bir evlat yetiştirmeye çalışırsın yalnız bir anne olarak.. Senin ailen çok mutluydu, sen gayet sağlıklı yetişmişsin tebrik ederim!Ölüm döşeğinde bir kadıncağıza acımadan düğün dernek yaptın! Sonradan hakaretler döşediğin o adamdan çocuk yapsaydın ne olacaktı? Yanlışlıkla oldu diyelim, istemeden... Ne yapacaktın?Merak etme benim oğlum önce VİCDANLI olacak, ayakları yere basan, kadına değer veren, belki bu çıkan saçma salak haberlerle daha da güçlü bir evlat yetiştireceğim rahat ol sen! "Annem bana kendini adamış diyecek!" rahat ol sen!Senin gibi kadınlar hakkında ucuz düşünen biri çevresine bakmadığı için göremez! Ben her gün böyle telefonlar alıp, yayına bağlıyorum psikologlarla konuşturuyorum, benim kadar şanslı olmayan kadınları.. Çocuklarını ellerinden almakla, yurtlara vermekle tehdit eden, kapı önüne konan, kadınlara hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulayan babacıklar var ve benim kadar şanslı olmayan çaresiz anneler! Bu annelere bir de kafesçi, adam istemedi sen çocuğu yaptın gibi anca senin gibi sığ düşünceli insanlar tarafından iftiraya uğruyorlar! Sana göre kafeslenecek erkek kimdir?Zengin, karakterli, hayatı boyunca sana bakacak vs değil mi??? (senin gibiler bunu anca düşünür) eeee bunların hiçbiri yoktu benim evliliğimde!! Benim hatam yanlış bir seçim oldu, avukatıma mesajlar döşeyen sonra ona yalancı diyen, şu an adımın bile yan yana yazılmasından nefret ettiğim yanlış bir seçim ve kafeslenen ben oldum birçok yanlış seçim yapıp kafeslenen anne gibi..