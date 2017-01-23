Ayşe Tolga kızıyla alışverişte

Güzel oyuncu Ayşe Tolga kızı Can Yael Eskinazi ile Akmerkez'de alışveriş yaptı.

Alışveriş - 23 Ocak 2017 20:58
Ayşe Tolga kızıyla alışverişte
Seksenler dizisinin ünlü oyuncularından Ayşe Tolga kızı Can Yael Eskinazi ile Akmerkez’de görüntülendi. Başarılı oyuncu Ayşe Tolga dizi setinden çıkıp hemen kızının okuluna giderek karne alma törenine yetiştiğini ve kızının ilköğretim eğitiminin daha başlarında olduğu için bu özel gününde geç kalmanın söz konusu bile olmayacağını söyledi. Karnesindeki bütün notları yüksek olan Can Yael, annesi ile oyuncak mağazalarını gezerek beğendiği bir oyuncağı aldıktan sonra annesi ile otoparktaki araçlarına inerken objektifimize yansıdı.

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