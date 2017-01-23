Seksenler dizisinin ünlü oyuncularından Ayşe Tolga kızı Can Yael Eskinazi ile Akmerkez’de görüntülendi. Başarılı oyuncu Ayşe Tolga dizi setinden çıkıp hemen kızının okuluna giderek karne alma törenine yetiştiğini ve kızının ilköğretim eğitiminin daha başlarında olduğu için bu özel gününde geç kalmanın söz konusu bile olmayacağını söyledi. Karnesindeki bütün notları yüksek olan Can Yael, annesi ile oyuncak mağazalarını gezerek beğendiği bir oyuncağı aldıktan sonra annesi ile otoparktaki araçlarına inerken objektifimize yansıdı.
Ayşe Tolga kızıyla alışverişte
Güzel oyuncu Ayşe Tolga kızı Can Yael Eskinazi ile Akmerkez'de alışveriş yaptı.Alışveriş - 23 Ocak 2017 20:58
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Bağlantılar: Ayşe Tolga, Can Yael Eskinazi, Akmerkez
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