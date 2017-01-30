Ayşegül Aldinç'ten yepyeni bir klip!

Ayşegül Aldinç son albümü "Sek'iz"in dördüncü video klibini albümde Yüksek Sadakat ile birlikte seslendirdikleri Aşk Gelince isimli şarkısına çekti.

Müzik - 30 Ocak 2017 12:25

Aldinç, söz ve bestesi Kutlu Özmakinacı'ya, düzenlemesi Yüksek Sadakat'a ait olan Aşk Gelince şarkısının klibi için başarılı yönetmen Murat Joker ile çalıştı.



Klip çekimi boyunca neşeli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı set arasında esprileriyle tüm ekibi kahkahaya boğdu.



Varol Şahin'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği hareketli ve enerji dolu sahnelere sahip olan klip Maslak'ta VSG Stüdyoları'nda bir günde 30 kişilik bir ekip ile çekildi.



Aşk Gelince klibi çok yakında tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda yerini alacak.

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