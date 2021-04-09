Ayşegül Ekinci yeni kitabıyla dünyaya açıldı

Dünyaca ünlü kişilerle yaptığı röportajlarla “Türkiye’nin Oprah Winfrey’i” olarak anılan gazeteci Ayşegül Ekinci, doktor olan abisini zamansız şekilde kaybedince hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulamaya başladı. 3 yıl boyunca sorularına yanıt aramak için ülke ülke dolaşan Ekinci, yolculuğunun sonunda “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” adlı kitap serisini hazırladı. Serinin ilk kitabı “Son Yok”, tüm dünyada ilgi uyandırdı.Doğum ve ölüm ekseninde araştırmalar yapan ve derin analizlerle kendi hayatını anlatan Ayşegül Ekinci, dünyadan övgüler toplayan bu kitap serisi sayesinde savaş muhabiri ve gazeteci kimliklerinin yanına “uluslararası yazarlığı” da ekledi. Ekinci’ye bu süreçte en büyük destek ise “ünlülerin mentoru” olarak bilinen ve “Secret” (Sır) kitabını dünyaya tanıtan yazar-insan davranış uzmanı Dr. John Demartini’den geldi. Dr. John Demartini, Ekinci’nin kitaplarına ve yazarlığına övgüler yağdırdı: “Fevkalade bir gazeteci olan ve dünyaca ünlü isimlerle sayısız röportajlar yapan Ayşegül Ekinci, şimdi ilk kez kendi hayatını anlatıyor. Bugüne kadar gördüğüm en ilham verici toplum bilinci uyandırma projesi.”