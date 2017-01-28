Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı

İşte Benim Stilim yarışmasının şampiyonu olan Ayşenur Balcı yeni bir aşka yelken açtı.

Dedikodu - 29 Ocak 2017 06:00
Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı
İşte Benim Stilim yarışması ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Ayşenur Balcı'nın oyuncu aşkı..

Ayşenur Balcı'nın genç oyuncu Umur Yiğit Vanlı ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Çiftin iki haftadır aşk yaşadığı söyleniyor.

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