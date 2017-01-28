Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı

Dedikodu - 29 Ocak 2017 06:00

İşte Benim Stilim yarışması ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Ayşenur Balcı'nın oyuncu aşkı..Ayşenur Balcı'nın genç oyuncu Umur Yiğit Vanlı ile aşk yaşadığı konuşuluyor.Çiftin iki haftadır aşk yaşadığı söyleniyor.