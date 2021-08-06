Aytaç Şaşmaz'dan 'evlilik' cevabı!

'Baht Oyunu' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz'ın abisi İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda hayatını Hande Ünal'la birleştirmişti. Abisinin düğün töreninin ardından Aytaç Şaşmaz'a da evlilik sorusu yöneltildi.Yakışıklı oyuncu, evlilik planları hakkında ise "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" ifadelerini kullandı.