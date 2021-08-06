Aytaç Şaşmaz'dan 'evlilik' cevabı!

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Baht Oyunu'nda başrolde yer alan Aytaç Şaşmaz, evlilik planı olup olmadığı hakkında konuştu.

06.08.2021 21:15 Magazin

Aytaç Şaşmaz'dan 'evlilik' cevabı! 'Baht Oyunu' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz'ın abisi İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda hayatını Hande Ünal'la birleştirmişti. Abisinin düğün töreninin ardından Aytaç Şaşmaz'a da evlilik sorusu yöneltildi.

Yakışıklı oyuncu, evlilik planları hakkında ise "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" ifadelerini kullandı.
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