Aytaç Şaşmaz’dan flaş karar… Ayrıldı mı?

Aytaç Şaşmaz'dan 'Baht Oyunu'na veda paylaşımı...
Öte yandan fenomen projeler Dağ ve Börü’ye imza atan Alper Çağlar, uzun yıllardır hayalini kurduğu Göktürk üçlemesinin ilk filmi için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Başarılı yönetmen, Tuba Sunguroğlu, Murat Serezli ve Hakan Karahan’ın da kadrosunda olduğu filmi 6 ayda çekmeyi planlıyor. Filmin bir kısmı Avrupa’da, büyük bir kısmı ise Anadolu’da çekilecek. Dağ 2 filminin dövüş koreografisini de kuran dünyaca ünlü isim Tolga Değirmen’in de görev alacağı film şimdiden heyecan yarattı.
Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması!