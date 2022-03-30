Aytaç Şaşmaz’dan flaş karar… Ayrıldı mı?

Aytaç Şaşmaz'dan 'Baht Oyunu'na veda paylaşımı...

Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması!

Son yılların yükselen yıldızlarından Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu dizisinin ardından çok sayıda teklif almış ve yakışıklı oyuncu son olarak Alper Çağlar’ın merakla beklenen sinema filmi “İlk Göktürk” için el sıkışmıştı. Aylardır filmin hazırlık çalışmaları için dersler alan Şaşmaz, ön hazırlık çalışmaları uzayınca yeni bir karar aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen Alper Çağlar’la karşılıklı anlaşan genç yıldız, bu süreçte filmin çekimlerine kadar beklemek yerine gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı.Öte yandan fenomen projeler Dağ ve Börü’ye imza atan Alper Çağlar, uzun yıllardır hayalini kurduğu Göktürk üçlemesinin ilk filmi için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Başarılı yönetmen, Tuba Sunguroğlu, Murat Serezli ve Hakan Karahan’ın da kadrosunda olduğu filmi 6 ayda çekmeyi planlıyor. Filmin bir kısmı Avrupa’da, büyük bir kısmı ise Anadolu’da çekilecek. Dağ 2 filminin dövüş koreografisini de kuran dünyaca ünlü isim Tolga Değirmen’in de görev alacağı film şimdiden heyecan yarattı.