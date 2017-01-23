Beşiktaş'ın gollerini 13. dakikada Cenk Tosun, 40. dakikada Babel, 48. dakikada penaltıdan Quaresma ve 73. dakikada Marcelo atarken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü Vagner Love 54. dakikada penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükselterek 157 gün sonra liderlik koltuğuna otururken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.
Aytemiz Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 4
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi ve liderliğe yükseldi.Futbol - 23 Ocak 2017 21:59
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş
FUTBOL HABERLERİ
- Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez dönemi bitti
- Bursaspor'da Robert Prosinecki sesleri
- Fenerbahçe: 1 Başakşehir: 0
- Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı ertelendi
- Kardemir Karabükspor- Galatasaray: 2-1
- Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
- Beşiktaş, Kerim Frei transferini açıkladı
- Aziz Yıldırım'a dev ceza
- Gençlerbirliği: 2 Fenerbahçe: 2
- Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 2