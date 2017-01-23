Aytemiz Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 4

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi ve liderliğe yükseldi.

Futbol - 23 Ocak 2017 21:59
Aytemiz Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 4
Beşiktaş'ın gollerini 13. dakikada Cenk Tosun, 40. dakikada Babel, 48. dakikada penaltıdan Quaresma ve 73. dakikada Marcelo atarken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü Vagner Love 54. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükselterek 157 gün sonra liderlik koltuğuna otururken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Antepspor'da Üzülmez dönemi bitti
  • Bursaspor teknik adam arıyor
  • Fenerbahçe unvan söktü...
  • Maçı ertelendi
  • Karabükspor- Galatasaray: 2-1
  • Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!
  • Kerim Frei transferi açıklandı
  • Aziz Yıldırım'a dev ceza
  • Fenerbahçe kupada da kayıp...
  • Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 2

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ayberk Atilla son kez sahnede
Cesur ve Güzel'de skandal hata

EN POPÜLER HABERLER

  • Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku
  • Engin Altan Düzyatan Uludağ'da
  • Çağla Şıkel: Emre'ye mutluluklar dilerim
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
  • Demet Akalın yine 1 numara!
  • Pelin Karahan'ın heyecanlı bekleyişi!
  • Instagram'da ünlüler - 23.01.2017
Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku