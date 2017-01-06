Ayyıldız pijamalarıyla kış geccelerini ısıtıyor

Gecce Kadın - 06 Ocak 2017 14:28

Ayyıldız pijama koleksiyonu, uykunun daha keyifli olduğu soğuk kış gecelerini ısıtırken görsel zenginlik de yaratıyor. Rahatlığın ön planda olduğu kadın ve erkek koleksiyonlarında cilt dostu % 100 pamuk kumaşlarla hazırlanan pijama takımları, farklı renk ve desenlerle hareket kazanıyor. Ev keyfine eşlik eden pijama takımları, kumaş ve dikiş kalitesiyle de fark yaratıyor.Kadın koleksiyonunda; uzun kollu, dantel ve işleme detaylı şık modellerin yanı sıra rengarenk, birbirinden sevimli feminen desenler de ilgi çekiyor. Kadınların daha çok üşüdüğünü dikkate alan Ayyıldız, onlar için sıcacık tutan, yumuşacık polar modeller de sunuyor.Ayyıldız, rahatına düşkün ve uykuyu seven erkekler için de uzun kollu, pamuklu kumaştan hazırlanan, konforlu kullanım sağlayan modeller içeriyor. Renk ve desen çeşitliliği olan erkek koleksiyonunda ekoseli pijamalar da beğeni kazanıyor.