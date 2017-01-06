Azerbaycan'dan Şehir Tiyatroları'na ziyaret!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov’un eşi Prof. Sona Veliyeva, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ve Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’u ziyaret etti.

Kültür-Sanat - 06 Ocak 2017 14:55

Kaspi Gazetesi’nin kurucusu, Kaspi Basın ve Eğitim Merkezi Başkanı, Azerbaycan Milli Televizyon ve Radyo Şurası’nın (RTÜK) üyesi, basın faaliyetleri nedeniyle Devlet “Terakki” ödülü sahibi Sona Veliyeva’yla, Azerbaycan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları arasındaki kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesi ile ilgili görüşüldü.

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