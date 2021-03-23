Azerbaycanlı yıldız Türkiye’de single çıkardı!

Birbirinden iddialı şarkılarıyla Azerbaycan müzik dünyasının en sevilen sanatçıları arasına giren Aqsin Fateh’in başarısı sınırları aştı. Türkiye’deki müzikseverlere de sesini duyurmak isteyen sanatçı, Dark'n Dark Music’le anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşma kapsamında hazırlanan ilk single projesi “Dayan”, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.Aqsin Fateh, söz ve müziği kendisine ait “Dayan” şarkısını genç sanatçı Ahsen Almaz’la birlikte seslendirdi. Şarkıya sinema filmlerini aratmayan tatta bir klip çekildi. Birlikte kamera karşısına geçen Aqsin Fateh ve Ahsen Almaz’ın oyunculuk performansları da beğeni topladı.“Dayan”, Dark'n Dark Music tarafından hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da yayınlandı. Türkiye'de müzikseverlerden tam not alan şarkı, Azerbaycan trend listelerinde de ilk 10’a girmeyi başardı.