"Aziz" dizi ekibi sete çıkamadı

03 Medya’nın Show TV için çektiği “Aziz” dizisinde geçen hafta peş peşe korona vakaları çıkmıştı. Önce dizinin başrol oyuncusu Damla Sönmez, ardından Ahmet Mümtaz Taylan koronaya yakalanmıştı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayrıca dizi ekibinden Güven Murat Akpınar’ın da test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün cuma akşamına bölüm yetiştirmek için sete çıkan ekip çekimlere başlayamadı. Oyuncuların son yapılan test sonuçları negatife dönmedi. Bunun üzerine çekim iptal edildi. Yeni bölümün yetişmeyeceği konuşuluyor.