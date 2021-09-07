Murat Yıldırım'lı "Aziz" sete çıktı!

Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi "Aziz"in çekimleri başladı.Zeynep Günay Tan’ın genel yönetmenliğinde çekilen dizide Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas’ın yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Eren Hacısalihoğlu, Fırat Tanış, Meral Çetinkaya da rol alıyor. Antakya'da geçen bir kahramanlık öyküsünü ekrana taşıyacak olan "Aziz"in çekimleri İstanbul'da yapılıyor.