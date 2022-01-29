"Aziz" dizisinde büyük sürpriz!

Cuma akşamlarına damgasını vuran Aziz’in dün akşam ekrana gelen 11. bölümünde; Aziz babasıyla ilgili asıl gerçeği öğrendi. Derslerden vazgeçtiğini Pierre’e söylemeye giden ve bu sırada Pierre’nin yok etmeye çalıştığı çok önemli bir belgeye ulaşan Efnan, soluğu Aziz’in yanında aldı. Bulduğu belge Mustafa Kemal Paşa’dan Edip Bey’e gelen telgraftı. Sonunda babasının Ankara için çalıştığına inanan Aziz Payidar, bir şehit oğlu olmanın gururuyla gözyaşlarına hakim olamadı.‘Aziz’in 11. bölümü ABC1 20+'da 5.81 izlenme oranı (rating) 12.10 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.77 izlenme oranı (rating) 12.38 izlenme payı (share), AB'de 4.52 izlenme oranı (rating), 10.51 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı. #Aziz ve bölüm etiketi #AsılGerçek Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.Galip’e silah doğrultan Aziz, elindeki silahın ateş almadığını göstererek babasının öldürüldüğünü söyledi. Aziz’in sözleri karşısında daha fazla dayanamayan Galip olduğu yere yığıldı. Yaşadığı korkudan dolayı kalp krizi geçirdiği anlaşılan Galip’e, yardım eden kişi Aziz oldu. Babasının iflas etmediği gibi intihar da etmediğini anlayan Aziz öfkesine hâkim olmakta zorlanırken, babasıyla ilgili bildiklerini Aziz’e tam da nişan töreninde söyleyerek tüm bu olaylara yol açan Dilruba pişman olduğunu dile getirdi. Aziz’in nişan günü apar topar gitmesiyle yıkılan Efnan’ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerine dokundu. Kendisini toplayarak babası Veysi’nin karşısına çıkan Efnan’ın kendinden emin ve güçlü hali dikkat çekti. Ancak tüm bunları Pierre’in Veysi’ye nişanı bozmak istediği için yaptırdığı ortaya çıktı. Pierre Aziz’e, babasının Fransızlarla iş birliği yaptığı için Türk hükümeti tarafından öldürüldüğünü söyledi. Babasının vatan haini olacağına inanmak istemeyen Aziz, Galip’in karşısına çıktı. Amcasından da babasının ölümüyle ilgili aynı şeyleri duyan Aziz’in yaşadığı çaresizlik ekran başındakileri derinden etkiledi.Sonunda Efnan ile bir araya gelebilen ve ona her şeyi anlatan Aziz, Efnan’dan aldığı güçle biraz olsun nefes aldı. Aziz ile Efnan’ın yeniden birlikte olmasının yanı sıra bölümün bir diğer sürprizi ise Dayı’nın Ankara’nın adamı olduğunun ortaya çıkmasıydı. Dayı’dan, babasının Ankara için çalışan yiğit bir Türk olduğunu öğrenen Aziz‘in kafası iyice karıştı. Dayı’nın ispatının olmaması, babasının Fransızlarla iyi dost olması Aziz’i çıkmaza sürükledi. Harekete geçen Aziz, Pierre’nin bahsettiği Fransızlara ait silahların peşine düştü. Babasının bu silahları saklamasından korksa da, gerçeklere ulaşmak için başka çaresi yoktu.Aziz bu sırada yarım kalan nişanlarını gerçekleştirmek için Efnan’a büyük bir sürpriz yaptı. Atölyede sevdikleriyle birlikte nişan düzenleyen Aziz’in sürprizi karşısında Efnan çok mutlu oldu. Birbirlerine büyük bir sevgiyle bakan âşıkların duygusal anları izleyenlerin beğenisini kazandı.Babasının sakladığı silahların yerini bulan Aziz yıkıldı. Galip ve Pierre’in anlattıklarından sonra silahların üzerinde yer alan Fransız bayrağını görünce Aziz köşeye sıkıştı. Babasının hain olmasından korkan Aziz, finalde asıl gerçeği öğrendi.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!