Aziz dizisinden bir kötü haber daha

Aziz’in Kenan Eren Hacısalihoğlu sette fenalaştı

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez korona oldu!

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu Aziz dizisi cephesinde peş peşe kötü haberler geliyor. Dizinin oyuncularından Eren Hacısalihoğlu’nun sette fenalaşıp hastanelik olmasının ardından başrol oyuncularından Damla Sönmez’in korona test sonucu pozitif çıkmıştı.Damla Sönmez’in ardından dizinin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan’ın da koronaya yakalandığı öğrenildi. Taylan’ın sette çalışırken test sonucu belli oldu. Kalan sahneleri sosyal mesafeye dikkat edilerek çekilen oyuncu daha sonra karantinaya girdi.Senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı Aziz‘in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.