Aziz’in kendi nişanını terk etmesinden sonra yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken ülkemizde etkili olan kar yağışı dizinin setini de etkiledi. Her yerin beyaza büründüğü çekim mekanlarında masalsı bir görünüm oluşurken Aziz ve Efnan’ın samimi anları izleyenlerin içini ısıtacak.
Birbirlerine itiraflarda bulunan ikilinin karlar altındaki romantik anları 28 Ocak Cuma (yarın) yayınlanacak 11. bölüme olan beklenti ve ilginin artmasına neden oldu.
Aziz heyecan dolu gelişmeleriyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.
İşte Aziz’in 11. Bölümünden Romantik Ön İzleme Sahnesi;
'Aziz' dizisinden karlar altında romantik tanıtım!
Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan, Show TV’nin yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, O3 Medya imzalı sevilen dizisi Aziz’in yayınlanan yeni tanıtımında karlar altında yaşanan romantizm yüklü anlar konuşulacak.
27.01.2022 12:28 Dizi Galeri