Aziz dizisinden şoke eden tanıtım!

“Aziz ile Efnan’ın düğününde neler olacak?” sorusunun yanıtı için şimdiden nefesler tutuldu!Aziz, Pierre’i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba’nın hayatını altüst etmektedir. Bu sırada Aziz’in, Dilruba’nın Adem’le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba’nın eski defterleri açmasına neden olur. Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz’in Pierre’i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer. Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre’in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!