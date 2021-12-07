Cuma akşamları ekrana gelen "Aziz"in başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani de diziye katılacak. Elbani'nin sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.
Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile Aziz her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.
'Aziz' dizisine öyle bir isim katıldı ki...
Show TV’nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizisi “Aziz”in ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim dahil olacak.
07.12.2021 12:35 Dizi Galeri