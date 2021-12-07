'Aziz' dizisine öyle bir isim katıldı ki...

Cuma akşamları ekrana gelen "Aziz"in başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani de diziye katılacak. Elbani'nin sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile Aziz her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.