Aziz, Efnan'ı kurtarabilecek mi?..

Aziz bu akşam heyecan dolu 17. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz, Efnan’ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise Efnan’ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir. Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz’in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan’ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.“Aziz”, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!