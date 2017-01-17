Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'ne ve başkan Aziz Yıldırım'a ceza verdi.

Spor - 17 Ocak 2017 15:56
Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye ceza
İşte PFDK'tan yapılan o açıklama;

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 08.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BURSASPOR Kulübü yöneticisi HAKAN DİNÇTÜRK'ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Çağla Büyükakçay'dan veda
  • Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 2
  • Fenerbahçe: 2 Adanaspor: 2
  • All-Star'ın galibi Asya Karması
  • Van der Wıel Portekiz'e gidiyor!
  • Trabzon'dan süper başlangıç!
  • Türkiye Güzeli transferi açıkladı!
  • Darüşşafaka üçlük şov yaptı
  • Lig TV'den ücretsiz yayın müjdesi!
  • İpek Soylu'dan erken veda

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İşte 2016'nın en iyileri!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Şeyma Subaşı'dan radikal karar!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor?
  • Kendall Jenner'ın güneş keyfi
  • Seren ve Hadise'nin ekran piştisi!
İşte 2016'nın en iyileri!

EN POPÜLER HABERLER

  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Mehmet Aslan gözaltında!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ahmet Hakan'a reyting şoku!
  • Ahu Yağtu'dan evlilik iddiasına son nokta
Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?