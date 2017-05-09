Aziz Yıldırım'a 6 ay ceza!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Spor - 09 Mayıs 2017 09:22

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.



NE OLMUŞTU?



Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final serisi ilk maçı öncesi Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili saldırıda bulunmuştu. Eyigüngör, pazar akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giderek Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olmuştu.



Kaynak:DHA

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