Aziz Yıldırım'a dev ceza

PFDK, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Futbol - 19 Ocak 2017 17:33
Aziz Yıldırım'a dev ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklamaları nedeniyle 6 ay 15 gün ceza verdi.

Başkan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası almıştı.
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