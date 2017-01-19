Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklamaları nedeniyle 6 ay 15 gün ceza verdi.
Başkan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası almıştı.
Aziz Yıldırım'a dev ceza
PFDK, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.Futbol - 19 Ocak 2017 17:33
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