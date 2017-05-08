Aziz Yıldırım'a soruşturma!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

Spor - 08 Mayıs 2017 12:42
Aziz Yıldırım'a soruşturma!
Dün Ceferağa Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın fiili saldırısına uğrayan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, Yıldırım hakkında "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final serisi ilk maçı öncesi Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili saldırıda bulunmuştu. Eyigüngör, dün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım Karakolu'na giderek Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olmuştu.

Kaynak: DHA
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