Aziz Yıldırım'dan Işık Eyigüngör'e tokat

Basketbol - 07 Mayıs 2017 14:29

Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı! Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten de tokat anını Twitter'dan paylaştı.İşte o anlar:KAYNAK: fanatik.com.tr