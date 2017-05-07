Aziz Yıldırım'dan Işık Eyigüngör'e tokat

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanını tokatladı...

Basketbol - 07 Mayıs 2017 14:29
Aziz Yıldırım'dan Işık Eyigüngör'e tokat
Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı! Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten de tokat anını Twitter'dan paylaştı.

İşte o anlar:


KAYNAK: fanatik.com.tr
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