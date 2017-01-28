Aziz Yıldırım'dan olay açıklamalar!

Spor - 28 Ocak 2017 13:46

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım"Bazı Beşiktaşlı futbolcular bize gelmek istiyor. Quaresma bizde oynamak istediğini iletti""PFDK ve Tahkim Kurulu'nu tanıma gibi bir durumumuz yok artık""TFF hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapacağız"