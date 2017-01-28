Aziz Yıldırım'dan olay açıklamalar!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.
Spor - 28 Ocak 2017 13:46
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
"Bazı Beşiktaşlı futbolcular bize gelmek istiyor. Quaresma bizde oynamak istediğini iletti"
"PFDK ve Tahkim Kurulu'nu tanıma gibi bir durumumuz yok artık"
"TFF hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapacağız"İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMASI;
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