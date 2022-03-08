Aziz'de korku dolu gelişmeler yaşanacak!

Aziz’in tuzağına düşen Fransız askerlerinin, Pierre’i bulmak için idare binasına girdiği sırada duyulan silah sesi herkesi şoke etti. Tam tetiğe basacakken Dayı, Aziz’in eline müdahale ederek silahın başka bir yöne patlamasını sağladı. Aziz’i ikna etmeye çalışan Dayı, Mustafa Kemal Paşa’nın Pierre’in ölmesini istemediğini söyledi. Paşa’nın emrine karşı gelmeyen Aziz, hızlıca binadan kaçmaya çalıştı. Bu sırada kafasına çuval geçirilen ve saldırıya uğrayan Pierre ise kendine gelmeye çalışıyordu. Bu saldırının Fransız Hükümeti’ne yapıldığını ve duyulursa görevden alınacağını söyleyen Pierre, gizli kalması için herkese emir verdi. Pierre’in olayı gizlemeye çalışacağını bilen Aziz, delegenin yanına giderek Efnan’dan uzak durması için kendisini uyardı. Aziz’in tehdidi sonrası iyice bilenen Pierre olayların duyulacağından korksa da bunun bedelini ödetmeye kararlıydı. İade-i ziyaret yapan Pierre, Türk çocuklarını manastıra gönderdiğini söyledi. Ancak tek haberi bu değildi. Şehirdeki serbest ticareti yasakladığını duyuran delege, kendilerinden izinsiz gümrükten mal çıkarılamayacağını ve istedikleri kişiye mal satamayacaklarını bildirdi. Pierre’in oğlunun öldüğü gece orada olduğunu bildiğini söylemesiyle Efnan, büyük bir korku yaşamaya başladı. Pierre’den kurtuluş olmadığını anladı ve Aziz’i korumak için gitmeye karar verdi ancak birlikte gitmek istese de Aziz’in önemli bir vazife aldığını öğrendi. Mustafa Kemal Paşa, kurulacak mecliste Aziz’in milletvekili olmasını istemişti. Aziz, Pierre’e karşı bir oyun kurdu. İngilizlere satmak istediği halıları Zeynep’in çeyizleriyle birlikte Adana’ya ulaştırmak için harekete geçti. Veysi ise halıların İngilizlere satılacağını Pierre’e söyledi. Çeyizlerin yüklendiği sırada gelen Pierre, neler olduğunu anlamaya çalışırken Aziz’in ayarladığı gazetecilerin gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aziz’in planı sayesinde Pierre köşeye sıkışırken, halılar Adana’ya doğru yola çıktı. Efnan da düğünü bahane ederek şehirden ayrıldı. Pierre’in baskılarından korkan Efnan, Aziz’i kurtarmak için şehirden gitmeye karar verdi. Efnan’ı bir günlüğüne uğurladığını düşünen Aziz her şeyden habersiz sevdiği kadına veda etti. Efnan ise dönmemek üzere çıktığı yolculukta gözyaşlarına hakim olamadı. Azime’nin bulduğu notu gören Dilruba, Efnan’ın gittiğini anlayarak Aziz’e haber verdi. Notu okuyan ve dudaklarından “Efnan gitmiş, dönmeyecek!” sözleri dökülen Aziz’in yıkıldığı final sahnesi izleyenlerin de yüreklerine dokundu.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!