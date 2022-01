'Aziz'de özgürlük direnişi başladı!

Aziz’in izleyici ekran başına kilitleyen 9. bölümünde; Aziz’in özgürlük için şehirde yaptıkları büyük yankı uyandırmaya başladı ve finalde Aziz’in atölyesinde Fransızlara karşı sürecek mücadelenin ilk adımı atıldı. Aziz, halka okuma-yazma öğretmeye karar verdi. Aziz’in bu girişimine Dilruba’dan da destek geldi.‘Aziz’in 9.bölümü ABC1 20+'da 6.23 izlenme oranı (rating) 12.95 izlenme payı (share), AB'de 5.77 izlenme oranı (rating), 13.67 izlenme payı (share), TOTAL’de 5.61 izlenme oranı (rating) 12.27 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. #Aziz etiketi Twitter Türkiye’de 2 saat 55 dakika, #HürOlmak etiketi 2 saat 10 dakika TT listesinde yer aldı.Aziz ile Efnan, Antakya sokaklarına Atatürk resimleri asarak bir direnişin fitilini ateşledi. Fransızların toplayarak yakmak istedikleri Mustafa Kemal Atatürk resimlerini alan Aziz ve Efnan, tüm Antakya sokaklarını bu resimlerle doldurdu. Kemal Paşa’nın resimlerini gören halk ise büyük bir coşku yaşadı.Aziz, babası Edip Payidar’ın mallarını Galip Payidar’a emanet ettiğini öğrendikten sonra amcasıyla yüzleşti. Galip’ten sakladığı her şeyi anlatmasını isteyen Aziz, duydukları karşısında bir şok daha yaşadı. Kendi hakkı olan tüm malların Handan’ın üzerine geçirildiğini öğrendi.https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-aziz-babasinin-mallarinin-handanda-oldugunu-ogreniyor/102053Tüm halk, Aziz’in arkasında birleşmeye başlarken bu sırada Aziz, her koşulda yanında duran Efnan’a karşı duygularını fark etti ve onunla evlenmeye karar verdi. Aziz, atölyede herkesin gözü önünde Efnan’a evlenme teklif etti. Aziz’in güzel sözleri karşısında heyecanını kontrol edemeyen Efnan, mutluluktan bayıldı. Aziz ile Efnan aşkında beklenen bu gelişme seyircide de heyecan yarattı.Aziz’in onuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz ile Efnan birbirine giderek daha da yakınlaşırken, Aziz’in Efnan’ı korumak için Dilruba’yı uyarması dikkat çekiyor. Şehirde başlayan direniş giderek güçlenirken Fransızlar da sert şekilde karşılık vermeye başlıyor. Aziz’in “Bin yıldır bizim olan bu vatan toprağının her bir karışı kuşatılmıştı. Onca imkansızlık içinde bir adam çıktı, bir hayal kurdu. Bu inançla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu!” sözleriyle yaptığı konuşma şehirde alkış toplarken izleyicide de büyük heyecan uyandırıyor.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!