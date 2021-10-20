'Aziz'den '2 milyon' rekoru!

Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle büyük ilgi uyandıran Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Aziz’in yayınlanan tanıtımları 2 milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği, sezonun merakla beklenen dizisi “Aziz”in tanıtımları büyük beğeni toplarken dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölüm tanıtımları yayınlanır yayınlanmaz “Trendler” listesine girerken paylaşılan fotoğraflar da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya gibi güçlü oyuncular yer alırken onlara Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Etkileyici hikayesi ve görkemli kadrosu ile yürekler AZİZ için çarpacak.Aziz çok yakında Show TV’de başlıyor.