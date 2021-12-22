'Aziz'den bir yeni fragman daha!

Aziz’in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan’ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre’in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer. Galip, Mustafa’yı Maksude’den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!