'Aziz'den eş olmanın en romantik tarifi

Aziz ve Adem’in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip’i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude’yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan’ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikayenin başlangıcı olacaktır.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!