Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) aşkına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda ikili arasında yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. 1930'larda Antakya'da geçen hikaye izleyiciyi şimdiden etkisi altına almayı başarıyor.
Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.
"Aziz" 5 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!
İşte Aziz'in 3. Tanıtımı;
'Aziz'den heyecan uyandıran yeni tanıtım!
Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği merak uyandıran dizisi "Aziz" 5 Kasım Cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ekran yolculuğuna başlamasına sayılı günler kala Aziz'den heyecan uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı. Aziz'in izleyiciyi 1930'lu yıllara götürecek büyülü atmosferini gözler önüne seren tanıtım ilgiyi artırırken Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) arasındaki uyum ise dikkatleri çekti.
27.10.2021 15:43 Dizi Galeri