'Aziz'den heyecan uyandıran yeni tanıtım!

Aziz (Murat Yıldırım) ile Dilruba (Damla Sönmez) aşkına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda ikili arasında yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. 1930'larda Antakya'da geçen hikaye izleyiciyi şimdiden etkisi altına almayı başarıyor.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor."Aziz" 5 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!