Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas’ın paylaştığı “Aziz” dizisinin setinde korona şoku yaşandı. Dizinin Dilruba’sı Damla Sönmez, koronaya yakalandı. Kendisini kötü hisseden Sönmez’in korona test sonucu pozitif çıkınca hemen karantinaya alındı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Damla Sönmez ise sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. hafif atlatıyorum. "
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez korona oldu!
Aziz dizisinde ‘Dilruba’ karakterine hayat veren Damla Sönmez’in covid 19 testi pozitif çıktı.
02.04.2022 01:21 Magazin