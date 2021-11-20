'Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 3. bölümünde Aziz, adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmak için harekete geçti. Aziz’in bu hamlesi Antakya’da büyük ses getirdi. Fransızların korkusundan Aziz’in daha önceki davetine gitmeyen şehrin ağaları da bu sefer Aziz’e destek olmaya karar verdi. Sıtkı tarafından zorla kaçırılan Efnan’ın haberi çok geçmeden Aziz’e ulaştı. Aziz, tam düğün sırasında Efnan’ı kurtardı. Aziz’in Efnan’ı düğünden kaçırması kısa sürede tüm şehir tarafından duyuldu. Aziz, Efnan’ı koruması altına aldığını herkese ilan etti ve Efnan’ın babasına bunun karşılığında atını verdi. Dilruba, Aziz’in yaptıklarını duyunca kıskançlığına karşı koyamayarak yüzleşmeye gitti. Aziz ile Dilruba’nın yüzleşmesinde Dilruba, içindekileri döktü. Gerilim dolu yüzleşmenin sonunda Aziz, Dilruba’yı öptü. İkilinin öpüştüğünü Maksude gördü. Dilruba’nın Adem’i vurduğunu da öğrenen Maksude, gördüğü manzara karşısında daha fazla susamadı. Dilruba, Maksude’yi konuşmaması için tehdit etti. Maksude, gördüklerini söylemese de Dilruba’nın Adem’i vurduğunu Galip’e açıkladı. Aziz, Efnan’ı kurtardığı için tutuklandı. Bunu duyan Efnan, Pierre’in karşısına çıktı ve Sıtkı’yla evleneceğini söyledi. Böylelikle Sıtkı şikayetini geri çekecek ve Aziz, serbest kalacaktı. Aziz, bunu kabul etmedi ve finalde izleyiciyi şoke eden kararını açıkladı. Pierre’e Efnan ile kendisinin evleneceğini söyledi. Bölümün asıl büyük sürprizi ise Atatürk’ün görüldüğü sahnede yaşandı. Aziz’in şehirdeki düzeni değiştirme hamlesi sadece Antakya’da değil başkentte de ses getirdi. Atatürk’e “Aziz Payidar” yazılı bir telgrafın ulaştığı sahne izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle 26 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!