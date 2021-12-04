Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Aziz’in heyecan dolu gelişmeler yaşanan 5. bölümünde, Kenan’ın ofisine hırsız girdi. Edip Payidar’ın tüm gerçekleri yazdığı mektubu ofisteki bir vazoya koyan Adem, vazonun çalınmasıyla köşeye sıkıştı. Kenan, mektubun peşine düştü. Maksude’nin doğum günü yemeğinde Payidar ailesi bir araya geldi. Maksude ve Nigar Hala’nın davetiyle Aziz ve Efnan da katıldı. Payidarlar, Pierre ve Kenan’ın olduğu masaya Aziz ve Efnan’ın oturması gerilimi artırdı. Aziz ve Dilruba arasındaki bakışmalar herkesin dikkatini çekti. Dilruba, Efnan’ı rezil etmek için onun türkü söylemesini istedi. Bunun üzerine “Bahçede Yeşil Çınar” türküsünü söyleyen Efnan’ın güzel sesi herkesi etkiledi. Aziz’in Zülfikar Halı Atölyesi’ni açması Pierre ve Galip’in huzurunu kaçırdı. Fransızlar, Aziz’in atölyesinde iş yapılmaması için engeller koymaya başladı. Şehirdeki dükkanlar, Aziz’e mal satmadı. Parasıyla ip alamayan Aziz, çareyi açık artırmaya katılmakta buldu. Galip Payidar, Aziz’in önünü kesebilmek için adam tutarak Aziz’in açık artırmaya gelmemesi için uğraştı. Aziz, amcasının tuttuğu adamların saldırısına uğradı ancak hepsini etkisiz hale getirdi. Açık artırmada amcasıyla rekabet ederek ipleri satın aldı ancak daha sonra ipler yandı denilerek kendisine teslim edilmedi. Bunun başka bir oyun olduğunu anlayan Aziz, depoya gizlice girip hakkı olan ipleri almaya karar verdi. Mustafa’yla birlikte atölyeye giden Aziz, ipleri almayı başardı ancak Mustafa’nın oğlu Aliş’in gizlice peşlerinden gelmesi tüm dengeleri değiştirdi. Finalde ipleri alıp geri dönen Aziz, Aliş’in de peşlerinden gittiğini ve ortada olmadığını duydu. Herkesi korkutan bu gelişmenin ardından Aziz’in ne yapacağı merak konusu oldu.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!