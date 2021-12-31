Aziz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ekranlara damga vuran dizisi Aziz'in merakla beklenen dokuzuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz’in öğrendiği büyük sırdan sonra Galip Payidar’la yüzleştiği tanıtımda Fransız askerlerinin Zülfikar Halı Atölyesi’nde çıkardığı gerilim dikkat çekiyor. Fransızlar, atölyede asılı olan Atatürk resmini kaldırmak isterken Aziz buna karşı çıkıyor. Halk, şehrin sokaklarında Atatürk resimleriyle alkış tutarken Pierre’in bu duruma karşı nasıl bir hamle yapacak merak konusu oluyor. Aziz’in Efnan’ın parmağına yüzük taktığı duygusal anlar ise büyük heyecan uyandırıyor.Aziz’in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 8. bölümünde; Efnan, Prenses Fevziye ile Mısır’a gitmeye karar verdi. Aziz, Efnan’ı bu kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Efnan, Aziz’in Prenses Fevziye’nin şartı ile peşinden geldiğini duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aziz’in tüm çabalarına rağmen Mısır’a doğru yola çıkan Efnan, gemiye binmeden önce fikrini değiştirerek atölyeye geri döndü. Prensesin, Efnan’ın dokuması şartıyla satın aldığı halıyı bitirmeye karar verdi. Aziz, Hatice Ana’dan Efnan’ın gitmediğini öğrendi ve onu atölyede onu bekledi. İkili gece atölyede duygusal anlar yaşadı. Adem ise Dilruba’nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz’e gerçekleri söyledi. Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz’e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip’e emanet ettiğini anlattı. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi. Aziz ve Galip’in yüzleşmesi şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!