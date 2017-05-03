Azra Akın da evleniyor!
Azra Akın sevgilisi Atakan Koru ile bu yaz nikah masasına oturacak.
Magazin - 03 Mayıs 2017 11:03
Uzunca bir süredir aşk yaşayan Azra Akın ile Atakan Koru da evlilik kararı aldı. Daha önce bu yıl içerisinde Türkiye'de evleneceklerini açıklayan Azra Akın-Atakan Koru çiftinin düğün tarihi netleşti. Güzel oyuncu Ağustos ayında Keşan'da nikah masasına oturacak.
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