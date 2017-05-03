Azra Akın da evleniyor!

Magazin - 03 Mayıs 2017 11:03

Azra Akın: Tek taş değil kaya!

Azra Akın'ın keyfi yerinde

Uzunca bir süredir aşk yaşayan Azra Akın ile Atakan Koru da evlilik kararı aldı. Daha önce bu yıl içerisinde Türkiye'de evleneceklerini açıklayan Azra Akın-Atakan Koru çiftinin düğün tarihi netleşti. Güzel oyuncu Ağustos ayında Keşan'da nikah masasına oturacak.