Model ve oyuncu Azra Akın, dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru'nun memleketi Edirne'nin İpsala İlçesi'nde katıldığı bir düğünde Roman havası eşliğinde göbek attı.
2002 yılında dünya güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru'nun İpsala İlçesi'ndeki aile dostları Zeynep ve Yılmaz Uyanık çiftinin düğün törenine katıldı. Fuar alanındaki düğünde Azra Akın'ı, Atakan Koru'nun annesi Seniye ve babası Ahmet Koru da yalnız bırakmadı. Gelin ve damatla pisüe çıkan Azra Akın, Trakya'ya özgü çalınan 9/8'lik Roman oyun havaları eşliğinde göbek attı.
Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Azra Akın, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra erkek arkadaşı Atakan Koru ile İpsala'dan ayrıldı.
4 yıldır birlikte olan Azra Akın ve Atakan Koru çiftinin, Ağustos ayında Edirne'nin Keşan İlçesi'nde yapılacak kır düğünü ile hayatlarını birleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
Azra Akın, düğünde coştu
Azra Akın, Trakya düğününde Roman havalarıyla coştu..Magazin - 14 Mayıs 2017 16:30
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