Sık sık sarılıp öpüşen ve el ele tutuşan sevgililer objektiflerden kaçamadı. Azra Akın 'Evlilik kararı aldığınız doğru mu?' sorusuna " 2017'de evlenmeyi düşünüyoruz. Tam belli olduğunda bunu hemen paylaşırız" diyerek yanıt verdi.
Kaynak: posta.com.tr
Azra Akın ile Atakan Koru'dan evlilik müjdesi
2002 Dünya Güzeli Azra akın ile 2,5 yıllık sevgilisi Atakan Koru, önceki gün Bebek'te görüntülendi.Magazin - 10 Ocak 2017 09:46
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