Azra Akın ile Atakan Koru'dan evlilik müjdesi

Magazin - 10 Ocak 2017 09:46

Sık sık sarılıp öpüşen ve el ele tutuşan sevgililer objektiflerden kaçamadı. Azra Akın 'Evlilik kararı aldığınız doğru mu?' sorusuna " 2017'de evlenmeyi düşünüyoruz. Tam belli olduğunda bunu hemen paylaşırız" diyerek yanıt verdi.Kaynak: posta.com.tr