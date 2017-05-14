Azra Akın nasıl evlenme teklifi aldı?

Yaz aylarında sevgilisi Atakan Koru ile evlenecek olan Azra Akın, ilginç bir itirafta bulundu.

Magazin - 14 Mayıs 2017 08:45
Azra Akın nasıl evlenme teklifi aldı?
Ünlü model-oyuncu Azra Akın, 2013 yılından bu yana birlikte olduğu ve Ağustos ayında nikah masasına oturacağı sevgilisi Atakan Koru'dan korudan nasıl evlenme teklifi aldığını açıkladı.

Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye bir röportaj veren Azra Akın, ilginç bir itirafta bulunarak sevgilisinin nasıl evlenme teklifi yaptığı anlattı.

İşte o röportajın bölümü:
Nasıl bir evlenme teklifi aldınız?
- Son dakika bir seyahat programı yaptık, arkadaşlarla Brezilya’ya gitmeye karar verdik. Ben Brezilya’yı da dans etmeyi de çok seviyorum. Orada sokak karnavallarına katıldık. Beatles’ın ‘samba’ cover’ını dinliyorduk. On binlerce kişinin ortasında yüzüğü çıkardı. Çok şaşırdım, gözyaşlarımı tutamadım...

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Azra Akın, Atakan Koru

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