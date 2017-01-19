Azra Akın: Tek taş değil kaya!
Azra Akın bu kez soruları yanıtsız bıraktı.Magazin - 20 Ocak 2017 05:00
Azra Akın önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Daha önce evlilik hazırlığı yaptığı Atakan Koru'nun taktığı tek taş yüzük için "taş değil, kaya" esprisini yapan Akın'ın bu kez parmağında yüzük yoktu. Eski manken, soruları “Genel olarak çok konuştum. İzin verin bu sefer konuşmamayım” diyerek yanıtsız bıraktı.
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