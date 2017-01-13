Azra Akın'a yüzük var teklif yok!

Azra Akın, Akmerkez’de görüntülendi.

Magazin - 13 Ocak 2017 09:32
Azra Akın'a yüzük var teklif yok!
Uzun zamandır Atakan Koru ile birlikte olan Akın’ın parmağındaki iri tektaş dikkat çekti. Fotoğrafı çekilirken “Tektaş değil kaya” diye espri yapan oyuncu, Atakan Koru’dan evlilik teklifi aldığı haberleriyle ilgili ise şöyle dedi: “Atakan yanlış anlaşılmış. ‘Teknede sürprizler olacak’ sözünü evlilik teklifine yormuşsunuz. Yani henüz teklif yok.”




KAYNAK: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Azra Akın, Atakan Koru

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