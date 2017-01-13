Azra Akın'a yüzük var teklif yok!

Magazin - 13 Ocak 2017 09:32

Uzun zamandır Atakan Koru ile birlikte olan Akın’ın parmağındaki iri tektaş dikkat çekti. Fotoğrafı çekilirken “Tektaş değil kaya” diye espri yapan oyuncu, Atakan Koru’dan evlilik teklifi aldığı haberleriyle ilgili ise şöyle dedi: “Atakan yanlış anlaşılmış. ‘Teknede sürprizler olacak’ sözünü evlilik teklifine yormuşsunuz. Yani henüz teklif yok.”KAYNAK: hurriyet.com.tr