Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını; takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.
Azra Akın'dan aşk dolu paylaşım!
Dört yıl önce dünyaevine giren Azra Akın-Atakan Koru çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. 2002 Dünya Güzeli Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile aşklarını gözler önüne serdi.
24.02.2021 14:52 Magazin