Azra Akın'dan aşk dolu paylaşım!

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını; takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.