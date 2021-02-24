Azra Akın'dan aşk dolu paylaşım!

Dört yıl önce dünyaevine giren Azra Akın-Atakan Koru çiftinin mutlu evliliği devam ediyor. 2002 Dünya Güzeli Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile aşklarını gözler önüne serdi.

24.02.2021 14:52 Magazin

Azra Akın'dan aşk dolu paylaşım! Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Zaman zaman mutlu aile pozlarını; takipçilerinin beğenisine sunan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.

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