Azra Akın’dan bekarlığa veda partisi!

Magazin - 23 Temmuz 2017 13:00

Ağustosta sevgilisi Atakan Koru’yla nikah masasına oturmaya hazırlanan Azra Akın’a arkadaşları sürpriz yaptı.Songül Öden ve Arzum Onan, oyuncu için bir mekanda bekarlığa veda partisi düzenledi. Duygusal anlar yaşayan Akın, “Türkiye’ de evleneceğiz, hazırlıklar devam ediyor” dedi.Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı da 29 kız arkadaşı ile bekarlığa veda partisi yapmıştı.Kaynak: milliyet.com.tr