Ağustosta sevgilisi Atakan Koru’yla nikah masasına oturmaya hazırlanan Azra Akın’a arkadaşları sürpriz yaptı.
Songül Öden ve Arzum Onan, oyuncu için bir mekanda bekarlığa veda partisi düzenledi. Duygusal anlar yaşayan Akın, “Türkiye’ de evleneceğiz, hazırlıklar devam ediyor” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı da 29 kız arkadaşı ile bekarlığa veda partisi yapmıştı.
Kaynak: milliyet.com.tr
Azra Akın’dan bekarlığa veda partisi!
Son günlerde ünlüler arasında yapılan bekarlığa veda partisine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Azra Akın için bekarlığa veda partisi yapıldı.Magazin - 23 Temmuz 2017 13:00
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