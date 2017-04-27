Azra Akın'ın bu sahneleri olay olur!

"Her Şey Mümkün" filminin fragmanında Azra Akın ile Yetkin Dikinciler'in yakınlaşma sahneleri dikkat çekti!

Sinema - 27 Nisan 2017 13:50
Azra Akın ve Yetkin Dikiceler'in başrolleri paylaştığı "Her Şey Mümkün" filminin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Azra Akın ile Yetkin Dikinciler'in oldukça yakın sahneleri dikkat çekti. Film daha vizyona giremeden bu sahneler konuşulmaya başlandı.


Filmin konusu şöyle:

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir.

Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyasını anlatılıyor. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.
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