Azra Akın’ın kayınpederi toprak ağası çıktı.

Magazin - 08 Mayıs 2017 18:04

Azra Akın da evleniyor!

Azra Akın'ın bu sahneleri olay olur!

Azra Akın: Tek taş değil kaya!

Damat Atakan Koru’nun İstanbul’da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yaptığı öğrenildi. 2002 dünya güzeli Azra Akın'ın kayınpederi Ahmet Koru'nun, binlerce dönüm tarım arazisinin olduğu, her yıl tonlarca çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) ürettiği belirtildi. Azra Akın, bu yaz sevgilisi Atakan Koru'yla, Keşan Gelibolu üzerinde bulunan bir restoranda dünya evine girecek.Atakan Koru’nun babası ziraat mühendisi Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru, İpsala merkezde mütevazi bir yaşam sürdürüyor. Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru'nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.KAYNAK: milliyet.com.tr